Ули Хенесс считает, что ПСЖ и "Манчестер Сити" "деньги падают с неба".

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс раскритиковал английский "Манчестер Сити" и французский "Пари Сен-Жермен", которые получают деньги от владельцев с Ближнего Востока.

Хенес высказался в адрес ПСЖ и "Ман Сити" в подкасте "11 Leben", передает Goal.com.

"Пока они ничего не выиграли. Совсем ничего. У этих двух клубов нет ни единого титула в Лиге чемпионов. Это прекрасно - показать им: ваших ср*ных денег недостаточно для этого", - сказал Хенесс.

"Они продолжат проигрывать нам. Не всегда, конечно, но это будет происходить. И когда мы их обыгрываем, я по-настоящему счастлив", - добавил руководитель мюнхенского клуба.

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Он также сравнил себя и президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи:

"Разница между мной и Аль-Хелаифи в том, что я тяжело работал, чтобы обеспечить "Баварии" финансовую стабильность, а ему деньги просто упали с неба".

Ули Хенесс: что о нем известно

Хенесс - бывший футболист. Он выступал за "Баварию", "Нюрнберг" и сборную ФРГ (35 матчей и 5 голов).

После игровой карьеры он на протяжении 30 лет работал генеральным менеджером "Баварии", после чего в 2009 году стал президентом клуба.

В 2014 году Хенесс был обвинен в сокрытии средств от уплаты налогов на сумму 15 миллионов евро и провел в тюрьме почти два года.

В 2016 году он вернулся на пост президента "Баварии", но через три года покинул эту должность и стал почетным президентом клуба.

Автор: Антон Дударь