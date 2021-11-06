Дерби Манчестера завершилось победой команды Пепа Гвардиолы.

В центральном матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити". Дерби Манчестера завершилось победой "Сити".

В первом тайме "Ман Сити" доминировал, а "МЮ" дважды пропустил из-за своих ошибок - сперва Эрик Байи срезал мяч в собственные ворота, а затем Давид Де Хеа не сумел справиться с не самым сложным ударом Бернарду Силвы в ближний угол.

Ближе к концу матча "Сити" мог забить еще раз, но после удара Фила Фодена мяч попал в штангу.

Украинец Александр Зинченко весь матч провел в запасе "Сити".

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"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:2

Голы: Байи, 7 (автогол), Силва, 45

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Байи (Санчо, 46), Магуайр, Ван-Биссака, Фернандеш, Мактоминей, Фред (ван де Беек, 80), Шоу (Алекс Теллес, 73), Гринвуд (Рашфорд, 66), Роналду

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу, Гюндоган, Родри, Силва, Жезус, де Брюйне, Фоден

Видео голов

АПЛ: положение команд

"Ман Сити" набрал 23 очка по итогам 11 матчей и поднялся на второе место в АПЛ. У "Челси" после 10 игр - 25 очков, у "Ливерпуля" - 22, у "Вест Хэма" - 20.

"Манчестер Юнайтед" идет пятым. В 11 матчах команда набрала 17 очков.

Автор: Антон Дударь