В центральном матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити". Дерби Манчестера завершилось победой "Сити".
В первом тайме "Ман Сити" доминировал, а "МЮ" дважды пропустил из-за своих ошибок - сперва Эрик Байи срезал мяч в собственные ворота, а затем Давид Де Хеа не сумел справиться с не самым сложным ударом Бернарду Силвы в ближний угол.
Ближе к концу матча "Сити" мог забить еще раз, но после удара Фила Фодена мяч попал в штангу.
Украинец Александр Зинченко весь матч провел в запасе "Сити".
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"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:2
Голы: Байи, 7 (автогол), Силва, 45
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Байи (Санчо, 46), Магуайр, Ван-Биссака, Фернандеш, Мактоминей, Фред (ван де Беек, 80), Шоу (Алекс Теллес, 73), Гринвуд (Рашфорд, 66), Роналду
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу, Гюндоган, Родри, Силва, Жезус, де Брюйне, Фоден
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АПЛ: положение команд
- "Ман Сити" набрал 23 очка по итогам 11 матчей и поднялся на второе место в АПЛ. У "Челси" после 10 игр - 25 очков, у "Ливерпуля" - 22, у "Вест Хэма" - 20.
- "Манчестер Юнайтед" идет пятым. В 11 матчах команда набрала 17 очков.