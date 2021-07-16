Ультрас "Динамо" продемонстрировали свое отношение к заклятому сопернику их клуба.
Болельщики "бело-синих" пришли к "Украинскому дому" на Крещатик, где накануне "Шахтер" презентовал новую форму. "Горняки" после своего мероприятия оставили баннеры на стенах здания. Ультрас надругались над этими плакатами и грубо сорвали их.
На странице в Instagram фанаты показали фото, на котором ногами потоптались на сорванных эмблемах "Шахтера".
"Вам здесь не рады", - указано возле фотографии.
После военного конфликта на востоке весной 2014 года "Шахтер" покинул Донецк и играл свои домашние поединки во Львове и Харькове. С мая 2020-го домашней ареной для дончан стал НСК "Олимпийский" в Киеве. Президент киевлян Игорь Суркис прокомментировал тот факт, что теперь "Динамо" должно делить логово с принципиальным оппонентом.
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