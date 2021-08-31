Лукас Рангель / фото vorskla.com.ua
Полтавская "Ворскла" объявила о трансфере бразильского нападающего Лукаса Рангеля. 26-летний форвард подписал соглашение с клубом УПЛ на два года на правах свободного агента.
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
Рангель защищал цвета финского КуПСа, который в текущем сезоне победил "Ворсклу" в квалификации Лиги конференций. Сам Лукас забил победный гол на 111-й минуте в ворота Дмитрия Ризныка.
"Вам и не снилось", - говорится на сайте полтавчан.
Рангель расторг контракт с КуПСом перед переездом в Украину. Он забил 5 голов в восьми поединках нынешнего сезона.