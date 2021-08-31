Лукас Рангель будет играть теперь за полтавский клуб.

Полтавская "Ворскла" объявила о трансфере бразильского нападающего Лукаса Рангеля. 26-летний форвард подписал соглашение с клубом УПЛ на два года на правах свободного агента.

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

Рангель защищал цвета финского КуПСа, который в текущем сезоне победил "Ворсклу" в квалификации Лиги конференций. Сам Лукас забил победный гол на 111-й минуте в ворота Дмитрия Ризныка.

"Вам и не снилось", - говорится на сайте полтавчан.

Рангель расторг контракт с КуПСом перед переездом в Украину. Он забил 5 голов в восьми поединках нынешнего сезона.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Артем Будрин