Полтавчане не смогли пройти скромный финский клуб "КуПС", уступив в овертайме.

Полтавская "Ворскла" не смогла преодолеть второй квалификационный раунд нового турнира УЕФА - Лиги конференций.

После ничьей в первом матче с финским клубом "КуПС" "Ворскле" не удалось одержать победу в ответной игре, которая прошла в Полтаве.

На 47-й минуте полтавчане вышли вперед, но уже через две минуты соперник отыгрался. Но на 55-й минуте Александр Скляр снова вывел полтавчан вперед.

В дальнейшем "Ворскла" не реализовала несколько моментов, а затем произошло дежавю - "КуПС", как и в первом матче, отыгрался в компенсированное ко второму тайму время (на этот раз на третьей добавленной минуте) и сделал счет 2:2.

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Дальше все стало для полтавчан еще хуже. Уже в начале овертайма "Ворскла" осталась в меньшинстве - Богдан Кушниренко получил прямую красную карточку. А на 111-й минуте полтавчане пропустили решающий мяч, который выбросил их из турнира.

"Ворскла" - КуПС - 2:3 (первый матч - 2:2)

Голы: Тилль, 48, Скляр, 55 - Себбан, 49, Ниссиля, 90+3, Рангел, 111

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков (Луизао, 105+1), Тамм, Бондаренко, Якубу (Кушниренко, 79), Скляр (Яворский, 72), Пуцлин (Челядин, 63), Тилль, Кане (Пешич, 105+1), Степанюк (Вакула, 105+1)

"КуПС": Крейдл, Каррилло (Хаарала, 81), Тойвомаки, Томас (Хейнонен, 86), Хамалайнен (Ниссиля, 63), Узочокву, Попович (Рангел, 63), Себбан, Аджей-Боатенг, Удо, Икауниекс (Ниба, 91)

Предупреждения: Степанюк, Пердута, Тамм - Хамалайнен, Ниссиля, Рангел, Удо

Удаление: Кушниренко, 94 (прямая красная карточка)

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Украина в Лиге конференций

"Ворскла" первой среди украинских команд стартовала в еврокубках и стала первым представителем Украины в дебютном розыгрыше Лиги конференций.

В 3-м раунде квалификации турнира Украину представит "Колос". Клуб из Ковалевки стартует в турнире с этой стадии.

Автор: Антон Дударь