В понедельник, 23 октября, состоялся поединок 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" принимала "Кадис".
Игра проходила на стадионе "Месталья" и завершилась победой хозяев поля.
"Летучие мыши" очень быстро повели в счете - уже на 4-й минуте гол в ворота "Кадиса" забил Хосе Гайя. Ассистировал ему Селим Амалла. На 25-й минуте Уго Дуро забил второй мяч "Валенсии", который в итоге стал последним в этой игре.
Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук вышел на поле на 75-й минуте. Украинец был очень активен и даже забил гол, однако арбитр отменил взятие ворот из-за крохотного офсайда.
"Валенсия" - "Кадис" - 2:0
Голы: Гайя, 4, Дуро, 25
"Валенсия": Мамардашвили, Коррея (Яремчук, 75), Паулиста, Москера, Гайя, Пепелу, Герра, Фран Перес (Госальбес, 84), Диего Лопес (Уго Гонсалес, 84), Амалла (Гильямон, 65), Дуро (Фулькье, 75)
"Кадис": Ледесма, Карселен, Мере (Лукас Пирес, 46), Фали Хименес, Хави Эрнандес, Алехо (Алекс, 46), Эскаланте (Собрино, 79), Куаме, Наварро, Рамос (Марти, 65), Макси Гомес (Гвардиола, 65)
Предупреждения: Лукас Пирес, 68, Фали Хименес, 70
Удаление: Наварро, 22
Обзор матча:
Добавим, что за эту игру статистический портал WhoScored поставил Яремчуку 6,1 балла. Это лучшая оценка среди вышедших на замену игроков "Валенсии".
За 10 сыгранных туров "Валенсия" набрала 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Кадис" с 9 баллами занимает 16-е место.
В следующем туре чемпионата Испании "Валенсия" сыграет против "Атлетика" Бильбао, а "Кадис" встретится с "Севильей".