Роман Яремчук забил гол, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

В понедельник, 23 октября, состоялся поединок 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" принимала "Кадис".

Игра проходила на стадионе "Месталья" и завершилась победой хозяев поля.

"Летучие мыши" очень быстро повели в счете - уже на 4-й минуте гол в ворота "Кадиса" забил Хосе Гайя. Ассистировал ему Селим Амалла. На 25-й минуте Уго Дуро забил второй мяч "Валенсии", который в итоге стал последним в этой игре.

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Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук вышел на поле на 75-й минуте. Украинец был очень активен и даже забил гол, однако арбитр отменил взятие ворот из-за крохотного офсайда.

"Валенсия" - "Кадис" - 2:0

Голы: Гайя, 4, Дуро, 25

"Валенсия": Мамардашвили, Коррея (Яремчук, 75), Паулиста, Москера, Гайя, Пепелу, Герра, Фран Перес (Госальбес, 84), Диего Лопес (Уго Гонсалес, 84), Амалла (Гильямон, 65), Дуро (Фулькье, 75)

"Кадис": Ледесма, Карселен, Мере (Лукас Пирес, 46), Фали Хименес, Хави Эрнандес, Алехо (Алекс, 46), Эскаланте (Собрино, 79), Куаме, Наварро, Рамос (Марти, 65), Макси Гомес (Гвардиола, 65)

Предупреждения: Лукас Пирес, 68, Фали Хименес, 70

Удаление: Наварро, 22

Обзор матча:

Добавим, что за эту игру статистический портал WhoScored поставил Яремчуку 6,1 балла. Это лучшая оценка среди вышедших на замену игроков "Валенсии".

За 10 сыгранных туров "Валенсия" набрала 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Кадис" с 9 баллами занимает 16-е место.

В следующем туре чемпионата Испании "Валенсия" сыграет против "Атлетика" Бильбао, а "Кадис" встретится с "Севильей".

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