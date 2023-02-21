В составе "Реала" Амансио Амаро выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Легендарный экс-футболист "Реала", бывший тренер и почетный президент мадридского гранда Амансио Амаро скончался в возрасте 83 лет.

Трагическую новость сообщила пресс-служба испанского клуба.

"Амансио запомнится всем болельщикам "Реала" и любителям футбола как один из величайших игроков этого вида спорта", - говорится в сообщении клуба.

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Амаро был игроком "Реала" с 1962 по 1976 год. За эти 14 сезонов сыграл 471 матч и забил 155 голов.

С мадридским клубом Амансио завоевал девять титулов чемпиона Испании и три Кубка Испании. В 1966 году Амаро выиграл со "сливочными" Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов), забив первый мяч в финале против сербского "Партизана" (2:1).

В составе национальной сборной Испании Амансио Амаро сыграл 42 матча и забил 11 голов, выиграв с командой чемпионат Европы по футболу в 1964 году.

По завершению карьеры, Амансио работал тренером как первой, так и второй команды "Реала".

В октябре 2022 года Амансио Амаро сменил Пако Хенто на посту почетного президента "Реала".

За вклад в испанский спорт Амаро был награжден "Золотой медалью королевского ордена".

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