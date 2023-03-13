После завершения карьеры футболиста Андрей Лазарчук работал тренером вратарей.

В возрасте 40 лет ушел из жизни украинский футболист Андрей Лазарчук.

Трагическую новость сообщил официальный сайт "Кривбасса", воспитанником которого был Лазарчук.

Источник не назвал причину смерти спортсмена.

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Андрей Лазарчук выступал за криворожский "Кривбасс" в в 1999-2001 годах.

В 2002 году Лазарчук перешел в донецкий "Шахтер", но играл преимущественно за молодежные команды. Также он защищал цвета харьковского "Гелиоса" и крымского "Игросервиса".

В составе юношеской сборной Украины до 19 лет Лазарчук принял участие в чемпионате Европы 2001 в Финляндии. Вратарь сыграл два матча на стадии группового этапа и пропустил три мяча. В группе Украина заняла третье место и не прошла дальше, пропустив вперед Югославию и Чехию и обогнав хозяйку чемпионата Финляндию.

Завершил карьеру футболиста Лазарчук в 2009 году. После этого он работал тренером вратарей в "Кривбассе", "Кристалле" и "Николаеве".

Ранее УНИАН сообщал, что в возрасте 89 лет умер легенда футбола и обладатель рекорда по голам на одном чемпионате мира Жюст Фонтен.

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