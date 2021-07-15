Глава судейского комитета УЕФА подчеркнул, что пенальти был назначен верно.

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти прокомментировал пенальти в полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании, который был назначен в овертайме и привел к победе английской команды.

Одиннадцатиметровый был назначен арбитром Данни Маккели на 102-й минуте матча после того, как Рахим Стерлинг упал в штрафной датчан. Пенальти вызвал множество споров в сети.

Однако в комментарии ТАСС Розетти заявил, что бригада судей не допустила ошибку в данном эпизоде.

"Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери (VAR) только подтвердила его решение - защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим", - сказал Розетти.

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Евро-2020: итоги

Чемпионат Европы проходил с 11 июня по 11 июля в одиннадцати разных странах.

Победителем турнира стала сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла Англию. Итальянская сборная стала чемпионом Европы во второй раз в истории.

Полуфиналистами турнира стали сборные Испании и Дании.

Сборная Украины установила свой личный рекорд, впервые в истории дойдя до четвертьфинала.

142 гола - это новый рекорд чемпионатов Европы (предыдущий был установлен на Евро-2016 - 108 голов).

На Евро-2020 было забито 11 автоголов - это больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.

Лучшим бомбардиром турнира стал Криштиану Роналду, который опередил Патрика Шика по дополнительному показателю.

УЕФА определил лучший гол Евро-2020.

Также была представлена символическая сборная чемпионата Европы.

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Автор: Антон Дударь