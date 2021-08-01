Глава комитета Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич заявил, что не знает, покидает ли Андрей Шевченко пост главного тренера сборной Украины.
Шевченко ранее сообщил об этом в Instagram.
"Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше, зависит от него и от УАФ", - сказал Маркевич сайту Tribuna.com.
"Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение", - также отметил Маркевич.
Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский также не стал комментировать информацию:
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"Не могу ничего сказать, я сам только что прочитал это в фейсбуке. Я сейчас в отпуске, поэтому ничего не знаю".
Он также отметил, что "не уполномочен комментировать" информацию о том, что контракт тренера был рассчитан до конца 2022 года.
Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины
- Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.
- В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.
- После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.
- Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.
- На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, затем в дополнительное время прошла в плей-офф Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4). Выход в 1/4 финала стал для "желто-синих" лучшим результатом на ЧЕ.
- Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер ранее заявлял, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.