Сам тренер ранее попрощался с украинской сборной.

Глава комитета Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич заявил, что не знает, покидает ли Андрей Шевченко пост главного тренера сборной Украины.

Шевченко ранее сообщил об этом в Instagram.

"Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше, зависит от него и от УАФ", - сказал Маркевич сайту Tribuna.com.

"Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение", - также отметил Маркевич.

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский также не стал комментировать информацию:

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"Не могу ничего сказать, я сам только что прочитал это в фейсбуке. Я сейчас в отпуске, поэтому ничего не знаю".

Он также отметил, что "не уполномочен комментировать" информацию о том, что контракт тренера был рассчитан до конца 2022 года.

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, затем в дополнительное время прошла в плей-офф Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4). Выход в 1/4 финала стал для "желто-синих" лучшим результатом на ЧЕ.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер ранее заявлял, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

Автор: Антон Дударь