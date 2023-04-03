Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился некоторыми подробностями личной жизни.

Полузащитник национальной сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, как он делал предложение своей жене Владе Седан.

26-летний футболист признался, что хотел сделать предложение Владе во время интервью после матча против сборной Португалии.

"Мое предложение было самым худшим. Мы должны были играть дома против Португалии в квалификации Евро-2020, и я просто подумал: "Я готов сделать предложение, но не знаю как именно".

Видео дня

Я знал, что она будет работать на той игре, будет брать интервью после матча, поэтому попросил ее боса, чтобы меня на него позвали. Я хотел это сделать именно во время интервью.

Мы выиграли игру 2:1, кольцо было в моей сумке, и я был готов. Но до того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей, причем лично. Я не хотел делать этого по телефону, поэтому не сделал предложение как планировал.

Вместо этого я сделал это ночью, около 4-х утра, у нее дома, в семейных трусах, почти голый", - рассказал Зинченко в Инстаграм.

Александр Зинченко и Влада Седан поженились 24 августа 2020 года. 4 июня 2021 года пара объявила о беременности Влады. 1 августа 2021 года у звездных супругов родилась дочь Ева.

Напомним, Зинченко перешел в лондонский "Арсенал" прошлым летом из "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в составе "канониров" 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативных передачи.

"Арсенал" идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

Вас также могут заинтересовать новости: