На футболке теперь будет напечатан лозунг "Киев - это мы".

Киевское "Динамо" совместно с техническим партнером New Balance представило форму на сезон 2021/22.

Новые комплекты экипировки - это современная интерпретация спортивной одежды 90-х годов. Домашняя форма представлена в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон ФК "Динамо" Киев, флаг, логотип New Balance и девиз: "Киев - это мы", который демонстрирует неразлучность команды с городом и болельщиками. Выездная форма представлена в сине-голубых цветах.

Фанаты киевского клуба одобрительно отнеслись к новой форме. В Facebook они оставили хорошие отзывы.

"Лучшая форма во времена независимости"; "Вау"; "Просто бомба"; "Кайфовый наряд"; "Неожиданно красиво".

Приобрести форму можно будет с 29 июля в Fan-shop "Динамо" на НСК "Олимпийский". Ее стоимость составляет 1899 гривен.

Напомним, что "Шахтер" уже представил свою новую форму на сезон 2021/2022.

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"Динамо" в сезоне 2021-2022:

В летнее межсезонье "бело-синие" подписали четырех новичков в линию атаки: Дениса Антюха, Илью Шкурина, Владислава Кулача и Эрика Рамиреса.

Новый сезон УПЛ "Динамо" начнет 1 августа домашним матчем против "Вереса".

В Лиге чемпионов киевляне начнут свой путь с группового этапа. Своих соперников динамовцы узнают 26 августа, а старт в турнире намечен на 14-15 сентября.

Автор: Артем Будрин