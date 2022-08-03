Бразильский футболист Ренан Виктор да Силва может попасть за решетку.

Центральный защитник "Палмейраса" Ренан Виктор да Силва в свои 20 лет фактически поставил точку своей карьере в футболе.

Талантливый футболист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал смертельную ДТП. Инцидент произошел в городе Браганса-Паулиста (штат Сан-Паулу). Ренан выехал на встречную полосу и протаранил 38-летнего мотоциклиста, погибшего на месте от полученных травм. Отмечается, что у пьяного игрока не было при себе водительских прав.

Как сообщает Marca, "Палмейрас", который является действующим победителем Кубка Либертадорес, расторг контракт с Ренаном после этого инцидента.

Ренан Виктор да Силва был одним из главных талантов "Палмейраса". Он выигрывал чемпионат мира U-17 в 2019 году. Теперь футболисту грозит серьезное наказание – до 10 лет за решеткой. Молодой футболист ждет судебного процесса на свободе, выплатив вдове жертвы 46 тысяч долларов.

Стоит отметить, что в прошлом году интерес к молодому футболисту "Палмейраса" проявляло киевское "Динамо". Руководство бразильского клуба тогда оценивало Ренана в 8-10 миллионов евро.

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