В Шахтере объяснили, почему они поселились в гостинице "Россия" перед матчем Лиги чемпионов

Представитель донецкого клуба сказал, что у них "не было выбора".

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций "Шахтера" Юрий Свиридов объяснил, почему в Тирасполе донецкий клуб поселился в гостинице с названием "Россия". Об этом сообщает "Трибуна". "Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель - "Россия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матч Лиги чемпионов. Даже команде академии "Шахтера", которая играла в Юношеской лиге УЕФА, из-за нехватки отелей в городе пришлось жить на базе "Шерифа", - сообщил Свиридов. Шериф - Шахтер: перед матчем Матч "Шериф" - "Шахтер" пройдет 15 сентября. Он начнется в 19.45.

Чтобы попасть в групповой этап ЛЧ, "Шахтер" преодолел два раунда квалификации. "Горняки" прошли бельгийский "Генк" и французский "Монако".

"Шериф" в квалификации выбил из борьбы албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо". Команда Юрия Вернидуба стала первым молдавским клубом, который сыграет в групповом этапе ЛЧ.

Молдавский клуб на данный момент не проигрывает в 12 матчах во всех турнирах. Перед встречей с "Шахтером" "Шериф" со счетом 2:0 обыграл "Петрокуб" в чемпионате Молдовы.

"Шахтер" не проигрывает в семи матчах подряд. "Горняки" на выходных обыграли "Днепр-1" в УПЛ со счетом 2:0.

Рассудит встречу молдавского и украинского клубов рефери из Турции. Автор: Артем Будрин

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter