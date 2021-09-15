Отель "Россия" в Тирасполе / фото tripadvisor.ru
Директор департамента стратегического развития и коммуникаций "Шахтера" Юрий Свиридов объяснил, почему в Тирасполе донецкий клуб поселился в гостинице с названием "Россия".
Об этом сообщает "Трибуна".
"Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель - "Россия", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матч Лиги чемпионов. Даже команде академии "Шахтера", которая играла в Юношеской лиге УЕФА, из-за нехватки отелей в городе пришлось жить на базе "Шерифа", - сообщил Свиридов.
Шериф - Шахтер: перед матчем
- Матч "Шериф" - "Шахтер" пройдет 15 сентября. Он начнется в 19.45.
- Чтобы попасть в групповой этап ЛЧ, "Шахтер" преодолел два раунда квалификации. "Горняки" прошли бельгийский "Генк" и французский "Монако".
- "Шериф" в квалификации выбил из борьбы албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо". Команда Юрия Вернидуба стала первым молдавским клубом, который сыграет в групповом этапе ЛЧ.
- Молдавский клуб на данный момент не проигрывает в 12 матчах во всех турнирах. Перед встречей с "Шахтером" "Шериф" со счетом 2:0 обыграл "Петрокуб" в чемпионате Молдовы.
- "Шахтер" не проигрывает в семи матчах подряд. "Горняки" на выходных обыграли "Днепр-1" в УПЛ со счетом 2:0.
- Рассудит встречу молдавского и украинского клубов рефери из Турции.