Об этом рассказал тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб.

Донецкий "Шахтер" 14 сентября прилетел в Тирасполь на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа".

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции сообщил, что "горняки" в Приднестровье поселились в отеле под названием "Россия".

"Насколько я знаю, они сегодня прилетают (пресс-конференция состоялась 14 сентября, - Прим.), будут жить в гостинице "Россия", - сказал Вернидуб, комментируя то, что "Шахтер" отказался от тренировки в Тирасполе за день до игры.

Отметим, что "Шахтер" не сообщал, в каком именно отеле поселилась команда.

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Шериф - Шахтер: перед матчем

Матч "Шериф" - "Шахтер" пройдет 15 сентября. Он начнется в 19.45.

Чтобы попасть в групповой этап ЛЧ, "Шахтер" преодолел два раунда квалификации. "Горняки" прошли бельгийский "Генк" и французский "Монако".

"Шериф" в квалификации выбил из борьбы албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо". Команда Юрия Вернидуба стала первым молдавским клубом, который сыграет в групповом этапе ЛЧ.

Молдавский клуб на данный момент не проигрывает в 12 матчах во всех турнирах. Перед встречей с "Шахтером" "Шериф" со счетом 2:0 обыграл "Петрокуб" в чемпионате Молдовы.

"Шахтер" не проигрывает в семи матчах подряд. "Горняки" на выходных обыграли "Днепр-1" в УПЛ со счетом 2:0.

Рассудит встречу молдавского и украинского клубов рефери из Турции.

Автор: Антон Дударь