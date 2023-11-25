"Заря" практически потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги конференций.

В субботу, 25 ноября, состоялся перенесенный поединок третьего тура группового раунда Лиги конференций, в котором "Маккаби" играл против "Зари".

Игра проходила на стадионе "ТСЦ Арена" в сербском городе Бачка-Топола и завершилась победой израильского клуба.

Первый гол в этом матче был забит в самой концовке первого тайма - на 45+2-й минуте Эран Захави забил после передачи Габи Каниховски. На старте второго тайма Дор Перец забил второй мяч в ворота луганчан. На 60-й минуте Перец оформил дубль и довел счет до разгромного. После этого "Маккаби" немного успокоился и едва не поплатился за это. "Заре" удалось отыграть два мяч - голы забили Герреро и Горбач. Вырвать ничью украинскому клубу все же не удалось.

Видео дня

"Маккаби" - "Заря" - 3:2

Голы: Захави (45+2), Перец (46,60) - Герреро (71), Горбач (88)

"Маккаби" Тель-Авив: Москера, Ревиво, Саборит, Лукассен (Биттон, 66), А. Коэн, Каниховски (Тургеман, 66), ван Оверем, Д. Перец, Милсон (Й.Коэн, 77), Захави (Давидзаде, 85), Битон (Голаса, 77)

"Заря": Турбаевский, Снурницын, Жордан (Боль, 66), Батагов, Чурко (Мишнев, 59), Мичин, Антюх, Алефиренко (Горбач, 59), Нагнойный (Бугай, 81), Кирюханцев (Данченко, 81)

Обзор матча:

"Маккаби" Тель-Авив набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной табоице группы В Лиги конференций. "Заря" с 4 очками идет на третьей позиции и практически потерала шансы выйти из группы.

В следующем туре группового раунда Лиги конференций "Заря" сыграет против бельгийского "Гента", а "Маккаби" встретится с исландским "Брейдабликом".

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