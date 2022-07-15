В результате обстрела Винницы погибло около 20 человек, среди них трое детей.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. В результате атаки РФ погибло много людей, среди которых маленькие дети.

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук высказался касательно обстрела Винницы. По словам футболиста, после подобных событий складывается впечатление, что в России живет много народа, но совсем нет людей.

"Какие тут могут быть оправдания?

После таких кадров начинаешь думать, что в России много народа, а людей нет. Одни орки", - написал Сидорчук в Instagram.

Напомним, ранее известная футбольная журналистка и жена игрока сборной Украины Александра Зинченко Влада Зинченко очень эмоционально отреагировала на ракетный удар войсками РФ по ее родной Виннице.

Ракетный удар по Виннице - подробности

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

Погибли 20 человек, из них трое детей, также сгорели 25 автомобилей.

Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них – в тяжелом состоянии.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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