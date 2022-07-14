Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице / фото ГСЧС

Известная футбольная журналистка и жена игрока сборной Украины Александра Зинченко Влада Зинченко отреагировала на ракетный удар войсками РФ по ее родной Виннице.

В своем Инстаграме Влада опубликовала пост со снимками и видео последствий обстрела центра Винницы. 

"Сегодня Россия обстреляла ракетами мой родной город Винница. Ракеты попали в центральную часть города. Пострадали простые мирные люди и дети. Россия террористическая страна!", - подписала пост Влада Зинченко на английском.

instagram.com/v.lada_sedan

По-украински она дописала: "rариштская ###ня, я вас ненавижу, проклятые подонки!". Впоследствии Инстаграм удалил публикацию Влады из-за "враждебных высказываний и символов".

Также Влада Зинченко сделала несколько публикаций в своих "сторис", отреагировав на заявление пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, который сказал, что оккупанты ударили по "военному объекту" в области.

"С*ки...чтобы вы каждый день кишками своими завтракали и ужинали. Мр*зота", - написала Влада.

instagram.com/v.lada_sedan

Напомним, 14 июля российские войска выпустили ракеты по центру Винницы.

Ракетный удар по Виннице - подробности

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