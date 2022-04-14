Фредди Ринкон был знаковой фигурой в сборной Колумбии в 1990-х годах.

В четверг, 14 апреля, скончался бывший игрок сборной Колумбии, мадридского "Реала" и "Наполи" Фредди Ринкон.

Легендарный колумбиец умер в возрасте 55 лет в результате страшного ДТП.

"Федерация футбола Колумбии глубоко сожалеет о смерти Ринкона. Это большая потеря для его семьи и друзей, а также для нашего спорта, мы будем скучать по нему и вспоминать о нем с большой любовью, признательностью, уважением и восхищением", - говорится в сообщении Федерации.

Отреагировали на трагическое событие и в ФИФА.

"Мы выражаем искренние соболезнования его близким, бывшим товарищам по команде и фанатам клубов, за которые он играл, а также сборной Колумбии, которую он представлял на трех чемпионатах мира. Покойся с миром", - говорится в заявлении ФИФА.

11 апреля в городе Кали автомобиль Ринкона столкнулся с автобусом, а сам футболист получил многочисленные травмы головы. Его доставили в больницу и прооперировали, состояние оценивали как критическое. К сожалению, Фредди не выжил.

Фредди Ринкон: что известно о футболисте