Права на показ матчей ЧМ-2022 приобрели три канала страны-агрессора.

Международная федерация футбола (ФИФА), несмотря на полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину, продала стране-агрессору права на трансляцию матчей чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Как сообщает РБК-Спорт, вещатели РФ заплатили 40 миллионов долларов за возможность показывать игры ЧМ-2022 по футболу.

Отмечается, что каждый из трех каналов - ВГТРК, Первый канал и Матч ТВ - выплатил ФИФА по 13 миллионов долларов. Еще один миллион долларов достался посреднику в этих переговорах.

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Добавим, что сборная России не сыграет на мундиале в Катаре. 28 февраля РФ была исключена из плей-офф квалификации ЧМ-2022 из-за полномасштабного вторжения в Украину. Сборной страны-агрессора засчитали техническое поражение в полуфинале матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Польши.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

Ранее УНИАН сообщал, что ФИФА перенесла старт чемпионата мира-2022, который должен пройти в ноябре - декабре в Катаре. Церемония и матч-открытие на стадионе Аль-Бейт состоятся 20 ноября, а не 21-го, как было запланировано раньше.

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