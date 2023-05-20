Таким образом он наказал арбитра за то, что тот назначил "странный" пенальти.

Поединок 27-го тура молодежного чемпионата Украины по футболу между "Рухом" U-19 и "Львовом" U-19 завершился скандалом. До разрешения спора были задействованы даже правоохранительные органы.

В компенсированное ко второму тайму время при счете 1:1 арбитр Артем Очкуренко назначил спорный пенальти в ворота ФК "Львов" U-19. Один из мужчин, котрый смотрел матч на трибунах, выбежал на поле и со спины ударил судью в живот.

Как сообщает сайт Tribuna.com, агрессором стал Евгений Михайлов - он ранее выступал за "Львов", "Карпаты" и тернопольскую "Ниву". По совместительству он еще и родной брат Романа Михайлова, который является президентом ДЮСШ "Львов".

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Также на арбитра давили и представители тренерской скамьи. Несмотря на это, "Рух" U-19 выполнил пенальти и реализовал его. Точный удар с точки нанес полузащитник Максим Бойко.

После этого матч был завершен. Правда, главный судья не смог просто так покинуть поле. Сначала он столкнулся с давлением от футболистов ФК "Львов" U-19, а затем выяснять отношения подбежал один из представителей тренерского штаба, который на протяжении всего матча высказывал замечания к Очкуренко. Арбитр смог пойти в раздевалку только в сопровождении полиции.

Отметим, что этот назначенный пенальти стал для "Руха" U-19 18-м в текущем сезоне. Сейчас они лидируют в турнирной таблице молодежного первенства Украины, опережая "Динамо" U-19 на пять очков. До финиша чемпионата осталось три тура.

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