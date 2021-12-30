А старые татуировки, которые уже есть на теле, рекомендуется самостоятельно свести.

Футболистам национальной сборной Китая приказали больше не делать татуировок. Соответствующее решение приняло Министерство спорта Китая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Главного управления спорта (GAS) в Китае. Новые татуировки делать на теле строго запрещено, а старые рекомендуется самостоятельно убрать.

"Тем членам основной сборной и команды U-23, у которых уже есть татуировки, советуется самостоятельно их свести. В особых случаях тату должны быть под длинным рукавом во время тренировок и матчей. Это возможно только с согласия команды", - говорится в заявлении.

Новые требования правительства Китая направлены на то, чтобы футболисты были "хорошим образцом" для общества. В юниорские сборные Китая тоже не будут вызывать игроков с татуировками.

Отметим, что с 2018 года китайские футболисты должны покрывать татуировки длинным рукавом во время проведения поединков.

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