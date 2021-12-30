Футболистам национальной сборной Китая приказали больше не делать татуировок. Соответствующее решение приняло Министерство спорта Китая.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Главного управления спорта (GAS) в Китае. Новые татуировки делать на теле строго запрещено, а старые рекомендуется самостоятельно убрать.
"Тем членам основной сборной и команды U-23, у которых уже есть татуировки, советуется самостоятельно их свести. В особых случаях тату должны быть под длинным рукавом во время тренировок и матчей. Это возможно только с согласия команды", - говорится в заявлении.
Новые требования правительства Китая направлены на то, чтобы футболисты были "хорошим образцом" для общества. В юниорские сборные Китая тоже не будут вызывать игроков с татуировками.
Отметим, что с 2018 года китайские футболисты должны покрывать татуировки длинным рукавом во время проведения поединков.