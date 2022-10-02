Ужасной трагедией завершился поединок футбольных клубов "Арема" и "Персебея".

В субботу, 1 октября, в рамках 11-го тура чемпионата Индонезии по футболу на стадионе "Канджурухан" в Маланге проходил поединок между командами "Арема" и "Персебея". По окончанию матча возникла массовая потасовка, жертвами которой стали по меньшей мере 174 человека.

Об этом сообщила радиостанция Elshinta со ссылкой на полицию.

Поединок между командами считается местным дерби, поэтому к нему было приковано большое внимание со стороны фанатов, заполнивших стадион.

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Матч закончился победой гостей со счетом 3:2. После финального свистка тысячи болельщиков "Аремы" выбежали на поле, начались столкновения.

Служба безопасности увела футболистов с поля. Далее между фанатами, которые вырвались на газон, и полицией произошла стычка.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2022

Разъяренные болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Это вызвало панику, в результате чего началась давка. По данным медиков, в большинстве случаев причиной смерти стало удушье.

🇮🇩 | URGENTE: Al menos 127 muertos y cerca de 200 heridos enfrentamientos en Indonesia en la que se considera la peor tragedia en un estadio de fútbol de la historia. pic.twitter.com/MYllmOnmlq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 2, 2022

Также утверждается, что несколько игроков футбольного клуба "Арема", которые в тот момент все еще находились на поле, подверглись нападению.

Более 300 человек были срочно доставлены в близлежащие больницы, но многие умерли по дороге или во время лечения.

"Во-первых, произошел бунт. Это стало анархическим. Они (болельщики - прим.) начали нападать на офицеров, повреждали машины", - объяснил действия правоохранителей начальник полиции Восточной Явы Нико Афинта.

Добавим, что согласно правилам ФИФА, полиция не должна иметь при себе или использовать огнестрельное оружие или "газ для подавления толпы".

Сообщается, что власти Индонезии начали расследование. Футбольная федерация Индонезии запретила "Ареме" проводить домашние матчи до конца сезона и перенесла на неделю все ближайшие игры.

Министр безопасности страны заявил, что количество зрителей превышало предельную допустимость стадиона: на матч было продано 42 тысячи билетов при вместимости в 38 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что события на стадионе в Индонезии стали одной из самых больших футбольных трагедий за последние десятилетия. Последний раз нечто подобное произошло в мае 2001 года на стадионе в столице Ганы Аккри, когда из-за беспорядков погибли 126 человек.

В 2012 году в результате беспорядков на матче высшей лиги Египта между "Аль-Масри" и "Аль-Агли" погибли 72 человека, не менее тысячи получили травмы. После этого футбольные состязания в Египте остановили почти на два года.

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