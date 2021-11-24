В Грузии трагически погиб владелец футбольного клуба, дважды выигравшего чемпионат страны

Илия Кокая погиб во время восхождения на гору.

Бизнесмен, политик и основатель грузинского футбольного клуба "Зестафони" Илия Кокая трагически погиб во время восхождения на гору. Как сообщает портал "Новости-Грузия", 65-летний владелец футбольного клуба пытался покорить вершину Деда эна (3449 метров) в муниципалитете Степанцминда. Кокая совершал восхождение вместе со своим другом Леваном Мушкудиани. По словам Мушкудиани, Кокая поскользнулся, ударился головой и в результате полученной травмы скончался. Инцидент произошел 23 ноября. В горы, где произошла трагедия, направилась группа спасателей. Читайте такжеВ Аргентине полиция застрелила 17-летнего футболиста Кокая увлекался альпинизмом. Осенью 2021 года он совершил восхождение на самую высокую гору Африки - Килиманджаро, и установил там флаг Грузии. Илия Кокая: чем он известен В 2004 году Кокая вместе с партнерами основал футбольный клуб "Зестафони", который дважды становился чемпионом Грузии (в 2011 и 2012 годах), выигрывал Кубок Грузии в 2008 году и Суперкубок Грузии в 2011 и 2012 годах. До 2015 года клуб выступал в высшем дивизионе, после чего начал терять свои позиции и сейчас выступает в четвертом по силе дивизионе.

В 2016 году Кокая баллотировался в депутаты парламента в мажоритарном округе Зестафони в качестве независимого кандидата. Он получил 19.8 % голосов и занял третье место.

Бизнесмен владеет сетью гостиниц на горнолыжном курорте Гудари, а также долей завода ферросплавов. Автор: Антон Дударь

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