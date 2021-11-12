Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе в январе 2019 года.

Организатор полета, в результате которого погиб аргентинский футболист Эмилиано Сала, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Об этом сообщает BBC.

Организатором перелета выступал 67-летний Дэвид Хендерсон. Суд установил, что он намеренно нарушил правила управления гражданской авиации "в целях получения прибыли".

Хендерсон был признан виновным в создании угрозы безопасности при полете и организации перелета для пассажира без разрешения.

Хендерсон должен был лично пилотировать самолет, на котором летел Сала, однако попросил сделать это своего коллегу Дэвида Ибботсона, не имевшего коммерческой лицензии, позволяющей перевозить пассажиров за вознаграждение, а также права летать ночью и в плохую погоду.

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Смерть Эмилиано Салы: что известно

Аргентинский футболист погиб в авиакатастрофе в январе 2019 года после своего трансфера из "Нанта" в "Кардифф".

Частный одномоторный самолет, на котором Сала летел из Франции в Англию, потерпел крушение над Ла-Маншем.

В январе в обломках самолета на дне залива было найдено тело Салы.

В авиакатастрофе погиб также пилот самолета Дэвид Ибботсон.

"Кардифф" не хотел платить деньги за трансфер погибшего футболиста, однако ФИФА обязала клуб сделать это.

Автор: Антон Дударь