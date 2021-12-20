Это произошло в третьем по силе немецком дивизионе.

Матч 20-го тура третьей по силе лиги Германии между командами "Дуйсбург" и "Оснабрюк" был остановлен и завершен из-за расизма.

Об этом сообщает Goal.com в Twitter.

Это первый случай, когда профессиональный футбольный матч в Германии не доиграли из-за расизма.

Команды провели на поле 35 минут, после чего рефери остановил игру из-за оскорблений с трибун в адрес нападающего "Оснабрюка" Аарона Опоку. В частности, на трибунах имитировали уханье обезьян.

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В "Оснабрюке" также сообщили, что расистские оскорбления с трибун звучали и в адрес защитника "Дуйсбурга" Лероя Квадво, который вступился за Опоку.

Главный арбитр матча Николас Винтер сначала остановил игру, а через полчаса принял решение не возобновлять ее.

Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции.

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Автор: Антон Дударь