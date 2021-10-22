Организаторы к проекту хотят привлечь 140 клубов.

Организаторы Суперлиги размышляют над новым планом проекта, в который можно привлечь больше клубов и сделать спортивный принцип повышения и понижения в классе.

Об этом сообщает The Athletic.

Итальянский "Ювентус" и испанские "Реал" и "Барселона" продолжают работать над идеей Суперлиги. В новом проекте турнира предполагается, что в нем вместе с богатейшими клубами Европы примут участие самые популярные клубы из других стран, которые переросли уровень своих национальных чемпионатов.

Речь идет о Шотландии, Турции, Украине, Португалии, Бельгии, Нидерландах и России.

Суперлига отказалась от идеи забронировать место в турнире для 15 клубов, а вместо этого стремится построить пирамиду лиг, в которой команды будут двигаться между дивизионами. Сильнейший будет состоять из 20 клубов, второй - из двух подгрупп, третий - из четырех. Итак, в проекте смогут принять участие 140 клубов.

По предложенным Суперлигой критериям, украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" будут иметь шанс зайти в проект.

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Суперлига: провал проекта

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер" объявили о создании Суперлиги Европы. В то же время "Бавария", "Боруссия" Д и ПСЖ отказались от участия.

Планировалось начать турнир в августе. В нем должны были участвовать 20 клубов. В формате турнира предусматривались групповой этап и матчи навылет. Каждый участник Суперлиги должен был получить 350 миллионов евро.

Главой Суперлиги был избран президент "Реала" Флорентино Перес.

УЕФА сразу пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги. Затем УЕФА заявил, что не позволит футболистам из Суперлиги играть за сборные, а Александер Чеферин подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".

Создание Суперлиги вызвало массовые протесты среди футбольных болельщиков - как в сети, так и возле стадионов. Также создание турнира осудили многие футболисты и футбольные клубы.

В итоге к утру 21 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.

Впоследствии мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" решили эвакуироваться из Суперлиги.

В то же время "Реал", "Барселона" и "Ювентус" сделали совместное заявление, подчеркнув, что не отказываются от своей миссии.

Автор: Артем Будрин