"Омония" отказалась подписать контракт с Артемом Бесединым.

Украинский нападающий Артем Беседин, который играл на правах аренды за "Омонию", вернется в киевское "Динамо".

Как сообщает 24sports.com.cy, кипрский клуб отказался подписывать полноценный контракт с опытным футболистом. Срок аренды Беседина истекает после завершения этого сезона.

Отмечается, что причиной отказа "Омонии" подписать контракт с украинским футболистом стала его травма. Артем Беседин получил тяжелую травму крестообразной связки колена, из-за которой пропустил финал Кубка Кипра, который состоялся 24 мая. Восстановление форварда займет несколько месяцев.

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Напомним, Беседин перебрался в "Омонию" в конце января этого года. Украинец сыграл за кипрский клуб 15 матчей, сумев забить только один гол.

По итогам сезона в чемпионате Кипра "Омония" провалилась, заняв только шестое место в турнирной таблице. Однако, стоит отметить, что клуб из Никосии выиграл Кубок Кипра, победив в финале АЕЛ.

Добавим, что в составе "Динамо" Артем Беседин играет с 2013 года. На его счету 143 матча, 35 голов и 13 голевых передач.

Также на счету форварда 19 матчей и два гола в составе национальной сборной Украины.

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