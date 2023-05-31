Украинский нападающий Артем Беседин, который играл на правах аренды за "Омонию", вернется в киевское "Динамо".
Как сообщает 24sports.com.cy, кипрский клуб отказался подписывать полноценный контракт с опытным футболистом. Срок аренды Беседина истекает после завершения этого сезона.
Отмечается, что причиной отказа "Омонии" подписать контракт с украинским футболистом стала его травма. Артем Беседин получил тяжелую травму крестообразной связки колена, из-за которой пропустил финал Кубка Кипра, который состоялся 24 мая. Восстановление форварда займет несколько месяцев.
Напомним, Беседин перебрался в "Омонию" в конце января этого года. Украинец сыграл за кипрский клуб 15 матчей, сумев забить только один гол.
По итогам сезона в чемпионате Кипра "Омония" провалилась, заняв только шестое место в турнирной таблице. Однако, стоит отметить, что клуб из Никосии выиграл Кубок Кипра, победив в финале АЕЛ.
Добавим, что в составе "Динамо" Артем Беседин играет с 2013 года. На его счету 143 матча, 35 голов и 13 голевых передач.
Также на счету форварда 19 матчей и два гола в составе национальной сборной Украины.