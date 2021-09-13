Мирча Луческу пока не планирует покидать "Динамо", но в киевском клубе уже задумались о замене для румына.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривается в "Динамо" в качестве преемника Мирчи Луческу.

Ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников сообщил, что в "Динамо" действительно рассматривают такой вариант из-за состояния здоровья Луческу. По его информации, руководство киевского клуба готовится заменить румынского тренера следующим летом или даже в зимнее межсезонье.

При этом Болотников подчеркнул, что для Шевченко вариант с "Динамо" не является приоритетным:

"Я могу подтвердить, что такие варианты рассматриваются, но немного опровергнуть в том плане, что у Шевченко есть варианты за границей, поэтому вариант с "Динамо" для него сейчас не приоритетен".

В то же время Telegram-канал Динамо Киев Inside подчеркивает, что Шевченко активно поддерживает контакт с президентом киевского клуба Игорем Суркисом:

"Почти "братские" отношения Шевченко и младшего Суркиса просто кричат о том, кто может быть сменщиком румына. Работа в тандеме с Павелко слегка отвернула от Андрея старшего брата президента "Динамо", но никак не его брата. Шевченко с конца августа зачастил в офис. Предложения по дальнейшему трудоустройству отсутствуют. Обида на Федерацию наоборот - присутствует. Все это в комплексе наводит на некоторые умозаключения", - отметил источник.

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При этом информацию о возможном приходе Шевченко в "Динамо" Telegram-канал назвал "несвоевременными слухами":

"Луческу живой, здоровый и активный. Уходить пока не порывался, хотя иногда слегка намекает при очередных несогласованных кадровых подвозах. Румын имеет еще два сезона действующего контракта, личные условия которого выполняются без задержек. За эти годы многое может измениться, как в старой восточной пословице. И каждый день и тур несет за собой неопределенность. Но исходим из того, что есть. Луческу - главный тренер "Динамо", Шевченко отношения к клубу пока никакого не имеет", - говорится в сообщении.

Напомним, Луческу возглавляет "Динамо" с лета 2020 года. В прошлом сезоне он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению

Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.

Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.

Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.

В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон не состоялась.

Автор: Антон Дударь