Украинский специалист выиграл награду лучшему тренеру.

Наставник клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ по итогам ноября.

Об этом сообщила пресс-служба "Аль-Айн" в Twitter.

Украинский специалист признан лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ в четвертый раз подряд.

В ноябре "Аль-Айн" одержал две победы: победил дома "Аль-Дафру" (1:0), а также разгромил на выезде "Аль-Джазиру" (5:1).

После десяти туров команда Реброва идет без поражений и лидирует в чемпионате. В ее активе 24 очка (7 побед и 3 ничьих).

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