Наставник клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ по итогам ноября.
Об этом сообщила пресс-служба "Аль-Айн" в Twitter.
Украинский специалист признан лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ в четвертый раз подряд.
В ноябре "Аль-Айн" одержал две победы: победил дома "Аль-Дафру" (1:0), а также разгромил на выезде "Аль-Джазиру" (5:1).
После десяти туров команда Реброва идет без поражений и лидирует в чемпионате. В ее активе 24 очка (7 побед и 3 ничьих).
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Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения
- Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне 2021 года. Ранее он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.
- С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе лучшим тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.
Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном".