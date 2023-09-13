Сергей Ризнык погиб в возрасте 34 лет в результате минно-взрывной травмы.

Сергей Ризнык, родной брат голкипера "Шахтера" Дмитрия Ризныка, погиб на войне против российских захватчиков.

Трагическую новость сообщил 24-летний игрок донецкого клуба в своем Инстаграме.

"Родненький, для тебя война кончилась. Мне больно и страшно осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава", – написал Дмитрий Ризнык.

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Как сообщает "Суспильне", Сергей Ризнык проживал в Полтаве. Воин погиб 7 сентября в результате минно-взрывной травмы, полученной вблизи села Новоегоровка (Луганская область). Сергей был 1989 года рождения. Он имел звание младшего сержанта.

Донецкий "Шахтер" выразил свои соболезнования Дмитрию Ризныку и его семье по поводу смерти старшего брата.

"Защищая Украину в войне России против нашей страны и получив на фронте ранение в результате минно-взрывной травмы, погиб Сергей Ризнык, брат вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка. Ему было 34 года. Вечная память и уважение Сергею Ризныку. Героям слава", – говорится в сообщении пресс-службы "Шахтера".

Ранее УНИАН сообщал, что на войне против России погиб брат футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика - Юрий Дятлюк.

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