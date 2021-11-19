В отношении правоохранителей уже начато расследование.

17-летний футболист аргентинского клуба "Барракас Сентраль" Лукас Гонсалес умер в больнице после того, как был ранен полицейскими в голову.

Об этом сообщает tycsports.com.

Трагедия произошла в Буэнос-Айресе. 17 ноября футболист вместе с тремя своими друзьями ехал на автомобиле. По версии полиции, компания отказалась остановиться для проверки документов и попыталась скрыться.

Во время погони полиция открыла стрельбу из огнестрельного оружия и ранила Гонсалеса. На следующий день он умер в больнице.

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Еще два пассажира авто были задержаны на месте, а один скрылся, но вскоре сдался сам.

Родственники потерпевших заявили, что молодые люди не представляли угрозы, а на них напали без всякой причины. Полицейские на время расследования отстранены от работы.

В "Барракаc Сентраль" обвиняют полицейских в смерти футболиста, а также отрицают одну из версий произошедшего, согласно которой автомобиль компании протаранил авто правоохранителей. В своем официальном заявлении клуб потребовал справедливого разбирательства.

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Автор: Антон Дударь