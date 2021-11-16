Проблемы французского защитника Бенжамена Менди продолжают нарастать.

Французский крайний защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди обвиняется еще в двух эпизодах изнасилования.

Таким образом, общее число эпизодов возросло до шести. В августе футболисту были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса, сообщает издание L'Equipe.

Обвинения выдвигают четыре женщины старше 16 лет. Они утверждают, что подверглись нападениям со стороны футболиста в период с октября 2020 года по август 2021-го. Вместе с Менди за те же преступления также обвиняется 40-летний Луи Саа Маттури.

Читайте такжеОрганизатору полета, в котором погиб известный футболист, дали полтора года тюрьмыВ конце августа "Манчестер Сити" объявил об отстранении Менди. На данный момент Бенжамен находится под арестом. Суд уже несколько раз отклонял прошения французского футболиста об освобождении его за счет внесения залога. Он находится в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле и останется под стражей до 24 января.

Бенжамен Менди в 2017 году перешел в "Манчестер Сити", став самым дорогим защитником в истории футбола. С тех пор он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах и выполнил 12 результативных передач. 27-летний защитник в 2018 году со сборной Франции стал чемпионом мира по футболу.

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Автор: Владимир Медяник