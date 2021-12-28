Юрий Береза рассказал о своем отношении к футболистам, которые уезжают в российский чемпионат.

Президент футбольного клуба "Днепр-1" Юрий Береза высказал свое мнение о войне на Донбассе и также поделился, как относится к России.

В интервью FanDay Береза рассказал, что Россия пропала для него после 2014 года.

"В 2014 году смогли же москалям дать по рылу, что они до сих пор не могут отойти, все маневры делают возле нашей границы. Но понимают, что если полезут, станут удобрением на нашей земле.

Россия развязала против нас войну. Эти д******ы, наверное, еще живут в Советском Союзе. Лично для меня, Россия пропала после 2014 года. Может, когда там сменится власть, их осудит международный трибунал в Гааге, можно будет о чем-то говорить, но не сейчас", - сказал Береза.

Читайте такжеЭкс-футболист Шахтера и сборной Украины пренебрежительно высказался о воинах АТОТакже президент "Днепра-1" высказался об украинских футболистах, которые уезжают играть в Россию. Он назвал их поступки равносильными, если бы они уезжали играть в Германию во времена Второй мировой войны.

Сам Береза отметил, что российский футбол не смотрит, но бывает, что наталкивается на выступления команд из РФ в еврокубках, где они регулярно проваливаются.

"Они едут в страну, которая украла у нас Крым и начала войну на Донбассе и находят тысячи оправданий: "спорт вне политики", "мне семью кормить надо".

Я не смотрю российский футбол, но, бывает, наталкиваюсь на их выступления в европейских турнирах. Но там же нет российских фамилий, одни легионеры. К тому же, они постоянно вылетают, и это при том, что у них есть деньги в футболе, раз в 50 больше, чем в нашем", - добавил Береза.

Напомним, "Днепр-1" первую половину сезона закончил на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу с 40 набранными баллами в активе.

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