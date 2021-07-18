Киевское "Динамо" провело очередной контрольный матч на втором подготовительном сборе в Швейцарии.
Динамовцы играли против местного клуба "Этуаль" из третьего швейцарского дивизиона и одержали победу.
Отметим, что в этом матче в составе "Динамо" уже играли футболисты сборной Украины, которые вернулись в команду после Евро-2020 и небольшого отпуска.
"Динамо" - "Этуаль" - 2:0
Голы: Леднев, 22, Гармаш, 84
"Динамо": Бущан, Миколенко (Сидклей, 61), Попов (Шабанов, 61), Забарный, Караваев (Вивчаренко, 72), Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63), Леднев, Цыганков (Бенито, 63), Антюх (Кулач, 63), Вербич (Ванат, 46)
Полное видео матча
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"Динамо": подготовка к сезону
- Первый сбор киевского "Динамо" в Швейцарии прошел с 28 июня по 7 июля.
- В рамках первого сбора "Динамо" провело четыре контрольных матча: сыграло вничью с "Базелем" (4:4), "Лозанной" (1:1) и "Люцерном" (3:3), а также успело разгромить французский клуб (5:0).
- Второй сбор команды проходит в Швейцарии с 10 по 20 июля. Киевляне сыграли вничью с "Серветтом" (в этом матче свой дебютный гол забил новичок команды Илья Шкурин), а также обыграли "Сьон" (2:0) и "Эвиан" (3:0), после чего уступили "Ницце" (1:2).
- Новый сезон УПЛ "Динамо" начнет 31 июля домашним матчем против "Вереса".
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