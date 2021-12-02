Витао выступает за Шахтер с 2019 года / фото ФК Шахтер
Бразильский защитник "Шахтера" Витао стал отцом. Супруга футболиста Камила Соуза родила ему сына.
Известно, что мальчика назвали Мигель.
Витао опубликовал фотографии на своей странице в Instagram и отметил, что Мигель решил появиться на свет чуть раньше планируемого срока.
"Не могу описать словами то, насколько я счастлив. Спасибо Богу, что позволил воплотить эту мечту в жизнь", - написал он.
Витао также отметил, что хотел присутствовать в этот момент рядом со своей супругой, но "у Господа свои планы". Бразилец, который находится в расположении "Шахтера", увидел новорожденного пока что только по видеосвязи.
фото instagram.com/vitoreduardo00
фото instagram.com/vitoreduardo00
фото instagram.com/vitoreduardo00
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Витао: карьера в Шахтере
- Витао перешел в "Шахтер" в 2019 году из бразильского "Палмейраса", подписав пятилетний контракт.
- 21-летний футболист провел за "Шахтер" 36 матчей. Забитыми голами пока не отличался.
- С "горняками" он стал чемпионом Украины в 2020 году и обладателем Суперкубка страны-2021.