Защитник Витао стал отцом в 21 год.

Бразильский защитник "Шахтера" Витао стал отцом. Супруга футболиста Камила Соуза родила ему сына.

Известно, что мальчика назвали Мигель.

Витао опубликовал фотографии на своей странице в Instagram и отметил, что Мигель решил появиться на свет чуть раньше планируемого срока.

"Не могу описать словами то, насколько я счастлив. Спасибо Богу, что позволил воплотить эту мечту в жизнь", - написал он.

Витао также отметил, что хотел присутствовать в этот момент рядом со своей супругой, но "у Господа свои планы". Бразилец, который находится в расположении "Шахтера", увидел новорожденного пока что только по видеосвязи.

Витао: карьера в Шахтере

Витао перешел в "Шахтер" в 2019 году из бразильского "Палмейраса", подписав пятилетний контракт.

21-летний футболист провел за "Шахтер" 36 матчей. Забитыми голами пока не отличался.

С "горняками" он стал чемпионом Украины в 2020 году и обладателем Суперкубка страны-2021.

Автор: Антон Дударь