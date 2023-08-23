Исмаэль Аанеба может продолжить карьеру в Украине.

Бывший защитник французского клуба "Сошо" Исмаэль Аанеба может продолжить свою карьеру в чемпионате Украины.

Как сообщает издание L’Equipe, в услугах 24-летнего футболиста заинтересовано киевское "Динамо".

По информации источника, француз также ведет переговоры с испанскими клубами "Мальорка" и "Лас-Пальмас", а также с венгерским "Ференцварошем". Однако фаворитом в борьбе за центрбека считается именно "Динамо".

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Стоит отметить, что Исмаэль Аанеба может достаться киевскому клубу бесплатно, поскольку сейчас игрок находится в статусе свободного агента. Контракт 24-летнего защитника с "Сошо" истек в конце июня.

В прошлом сезоне Аанеба сыграл 30 матчей в составе "Сошо" во французской Лиге 2, записав себе в актив одну голевую передачу.

Согласно данным портала Transfermarkt, nрансферная стоимость Исмаэля Аанеба оценивается в 2 миллиона евро.

Напомним, в четверг, 24 августа, киевское "Динамо" сыграет первый поединок плей-офф раунда квалификации Лиги конференций УЕФА против турецкого "Бешикташа".

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