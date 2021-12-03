Хорст Эккель / фото Spiegel
Немецкий экс-футболист Хорст Эккель скончался на 90-м году жизни.
Печальную новость сообщила пресс-служба сборной Германии в Twitter.
Эккель участвовал в составе сборной ФРГ на чемпионате мира 1954 года, где страной-хозяйкой была Швейцария. В финале Федеративная Республика Германии обыграла Венгрию со счетом 3:2. Таким образом, немцы впервые в своей истории стали чемпионами мира.
Эккель был самым молодым игроком ФРГ в финале. Он умер из той команды последним.
На клубном уровне Эккель защищал цвета "Кайзерслаутерна", с которым дважды брал золотые медали внутреннего первенства ФРГ.