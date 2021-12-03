Экс-хавбек сборной Германии скончался в возрасте 89 лет.

Немецкий экс-футболист Хорст Эккель скончался на 90-м году жизни.

Печальную новость сообщила пресс-служба сборной Германии в Twitter.

Эккель участвовал в составе сборной ФРГ на чемпионате мира 1954 года, где страной-хозяйкой была Швейцария. В финале Федеративная Республика Германии обыграла Венгрию со счетом 3:2. Таким образом, немцы впервые в своей истории стали чемпионами мира.

Эккель был самым молодым игроком ФРГ в финале. Он умер из той команды последним.

На клубном уровне Эккель защищал цвета "Кайзерслаутерна", с которым дважды брал золотые медали внутреннего первенства ФРГ.

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Автор: Артем Будрин