Павел Швыдкий готовил игроков сборной Украины к матчам ЧМ-2006.

24 января на 74-м году жизни скончался легендарный массажист и физиотерапевт киевского "Динамо" Павел Швыдкий.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Павел Швыдкий посвятил киевскому клубу несколько десятилетий своей жизни, придя в "Динамо" в 1980 году. Через его руки прошло много поколений динамовских футболистов. Он причастен ко многим победам "Динамо" на футбольных полях, в том числе к завоеванию Кубка кубков 1986 года.

"Павел Николаевич помогал "Динамо" удерживать статус сильнейшего клуба страны и приложил руку к выдающимся победам, в том числе к завоеванию Кубка обладателей кубков-1986. О его участии в развитии и популяризации футбола свидетельствуют награды государственного уровня, которыми он был отмечен.

Все, кто имел честь работать и общаться с Павлом Николаевичем, знают его как порядочного, отзывчивого, скромного и доброго человека, надежного друга и квалифицированного специалиста. Швыдкий отдавал себя команде и был настоящим профессионалом своего дела. Выражаю искренние соболезнования его семье, близким и родным.

Светлая память о Павле Николаевиче останется в наших сердцах навсегда", – говорится в сообщении на сайте "Динамо".

Более 10 лет Швыдкий мужественно боролся с онкологией.

Читайте такжеЖена известного футболиста погибла в ДТП, пока ее муж подписывал контракт с грандом УПЛНапомним, что недавно умер выдающийся врач киевского "Динамо" Владимир Игоревич Малюта.

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