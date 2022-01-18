Во вторник, 18 января, в возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный игрок и президент мадридского "Реала" Франсиско Хенто.
Испанец выступал за мадридский клуб с 1953 по 1971 год.
"Футбольный клуб "Реал", его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто - почетного президента "Реала", одной из величайших легенд мадридского клуба и всего мирового футбола.
"Реал" хотел бы выразить свои соболезнования, любовь и поддержку его родственникам, коллегам и близким.
Фигура Пако Хенто верно представляет все ценности мадридского "Реала", она была и будет эталоном для клуба и всего мира спорта. Поклонники "Королевского клуба" и независимые любители футбола всегда будут помнить его как одну из великих легенд", - написала пресс-служба "Реала" на официальном сайте.
Читайте такжеРеал Мадрид разбил Атлетик и стал обладателем Суперкубка Испании (видео)В общей сложности Хенто завоевал с "Реалом" 23 трофея, что является клубным рекордом. На этой неделе его догнал по числу титулов Марсело.
Франсиско Хенто: достижения в карьере
- Хенто - единственный игрок в истории футбола, выигравший 6 Кубков европейских чемпионов.
- За 18 сезонов в "Реале" он выиграл 6 евротрофеев, 12 титулов чемпиона Испании, два Кубка страны, один Межконтинентальный кубок и ряд других турниров.
- В составе "Королевского клуба" Хенто сыграл 600 матчей и забил 182 гола.
- По окончании карьеры футболиста работал тренером во второй команде "Реала" ("Кастилье"), а также в некоторых других командах.