В ночь на 18 октября состоялся поединок четвертого тура отбора на ЧМ-2026 по футболу, в котором сборная Уругвая принимала Бразилию.
Игра проходила на стадионе "Сентенарио" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Счет в поединке был открыт на 42-й минуте - гол с передачи Максимилиано Араухо забил Дарвин Нуньес.
На 77-й минуте Николас Де Ла Крус забил после передачи Дарвина Нуньеса и удвоил преимущество сборной Уругвая.
Уругвай - Бразилия - 2:0
Голы: Нуньес 42, дДе Ла Крус 77
Уругвай: Роше, Нандес (Мендес 68), Рональд Араухо, Касерес, Оливера (Винья 84), Вальверде, Угарте, Пеллистри (Пикерес 88), Де Ла Крус, Максимилиано Араухо (Весино 87), Нуньес
Бразилия: Эдерсон, Аугусто (Арана 73), Габриэл, Макриньос, Коуто (Нерес 73), Гимарайнс (Вейга 84), Каземиро, Винисиус (Кунья 84), Неймар (Ришарлисон 45+4), Родриго, Жезус
Предупреждения: Рональд Араухо 10, Нуньес 21, Нандес 57 - Родриго 45+5, Каземиро 71, Эдерсон 77, Жезус 83, Кунья 89
Обзор матча:
Отметим, что в конце первого тайма лидер сборной Бразилии Неймар получил ужасную травму во время борьбы с соперником за мяч. Бразилец повредил левую ногу, соперничая с Николасом Де Ла Крусом. В результате звездного футболиста увезли с поля в слезах.
Сборная Бразилии опустилась на третье место в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026 по футбола. За четыре тура "селесао" набрали только 7 очков. Сборная Уругвая вышла на второе место, в активе команды также 7 очков. Лидирует в таблице сборная Аргентины - 12 очков.
В следующем туре отбора на ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет против Колумбии, а Уругвай встретится с Аргентиной.