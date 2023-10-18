Неймар получил тяжелую травму и покинул поле в слезах.

В ночь на 18 октября состоялся поединок четвертого тура отбора на ЧМ-2026 по футболу, в котором сборная Уругвая принимала Бразилию.

Игра проходила на стадионе "Сентенарио" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в поединке был открыт на 42-й минуте - гол с передачи Максимилиано Араухо забил Дарвин Нуньес.

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На 77-й минуте Николас Де Ла Крус забил после передачи Дарвина Нуньеса и удвоил преимущество сборной Уругвая.

Уругвай - Бразилия - 2:0

Голы: Нуньес 42, дДе Ла Крус 77

Уругвай: Роше, Нандес (Мендес 68), Рональд Араухо, Касерес, Оливера (Винья 84), Вальверде, Угарте, Пеллистри (Пикерес 88), Де Ла Крус, Максимилиано Араухо (Весино 87), Нуньес

Бразилия: Эдерсон, Аугусто (Арана 73), Габриэл, Макриньос, Коуто (Нерес 73), Гимарайнс (Вейга 84), Каземиро, Винисиус (Кунья 84), Неймар (Ришарлисон 45+4), Родриго, Жезус

Предупреждения: Рональд Араухо 10, Нуньес 21, Нандес 57 - Родриго 45+5, Каземиро 71, Эдерсон 77, Жезус 83, Кунья 89

Обзор матча:

Отметим, что в конце первого тайма лидер сборной Бразилии Неймар получил ужасную травму во время борьбы с соперником за мяч. Бразилец повредил левую ногу, соперничая с Николасом Де Ла Крусом. В результате звездного футболиста увезли с поля в слезах.

Сборная Бразилии опустилась на третье место в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026 по футбола. За четыре тура "селесао" набрали только 7 очков. Сборная Уругвая вышла на второе место, в активе команды также 7 очков. Лидирует в таблице сборная Аргентины - 12 очков.

В следующем туре отбора на ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет против Колумбии, а Уругвай встретится с Аргентиной.

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