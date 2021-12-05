Заря победила Ингулец / фото ФК Заря

В рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" принимала "Ингулец".

"Заря" одержала победу в непростом матче. Судьбу встречи решил гол Дениса Фаворова.

"Заря" набрала 35 очков и поднялась на третье место в таблице УПЛ. "Ингулец" (10 очков) остается пятнадцатым.

"Заря" - "Ингулец" - 1:0

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Гол: Фаворов, 62

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Булеца, Громов, Шахаб (Фримпонг, 90), Гладкий, Кабаев (Алибеков, 90)

"Ингулец": Шуст, Полегенько, Салем, Поспелов, Опанасенко, Запорожец, Лупашко, Козак, Шишка (Головкин, 88), Коваленко, Гопей (Плохотнюк, 78)

Видео гола

Украинская Премьер-лига: 17-й тур

Автор: Антон Дударь