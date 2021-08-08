После вылета из еврокубков полтавчане полностью сосредоточились на чемпионате Украины.

Полтавская "Ворскла" после того, как сенсационно покинула Лигу конференций, возглавила турнирную таблицу УПЛ. За три поединка команда Юрия Максимова набрала 7 очков и расположилась на первой строчке.

В этом туре дома полтавчане разгромили "Львов". 29-летний форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк уже забил 4 гола в этом сезоне УПЛ и вырвался на первое место в гонке бомбардиров.

"Львов" имеет одно очко пока и занимает 13-е место - в зоне вылета.

"Ворскла" - "Львов" - 4:1

Голы: Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69 - Довгий, 86

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Якубу, Скляр, Тилль (Кравчук, 78), Степанюк (Вакула, 73), Тамм, Чеснаков, Пуцлин (Яворский, 78), Челядин (Пешич, 59), Кане

"Львов": Костик, Романчук, Махмутович, Якимец, Нич (Ренан, 58), Брикнер (Довгий, 63), Бусько, Эрнест, Чирьяк (Политыло, 58), Альваро (Хамелюк, 74), Шина (Грисьо, 58)

Обзор матча.

Украинская Премьер-лига 3-й тур

Автор: Артем Будрин