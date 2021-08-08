Полтавская "Ворскла" после того, как сенсационно покинула Лигу конференций, возглавила турнирную таблицу УПЛ. За три поединка команда Юрия Максимова набрала 7 очков и расположилась на первой строчке.
В этом туре дома полтавчане разгромили "Львов". 29-летний форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк уже забил 4 гола в этом сезоне УПЛ и вырвался на первое место в гонке бомбардиров.
"Львов" имеет одно очко пока и занимает 13-е место - в зоне вылета.
"Ворскла" - "Львов" - 4:1
Голы: Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69 - Довгий, 86
"Ворскла": Ризнык, Пердута, Якубу, Скляр, Тилль (Кравчук, 78), Степанюк (Вакула, 73), Тамм, Чеснаков, Пуцлин (Яворский, 78), Челядин (Пешич, 59), Кане
"Львов": Костик, Романчук, Махмутович, Якимец, Нич (Ренан, 58), Брикнер (Довгий, 63), Бусько, Эрнест, Чирьяк (Политыло, 58), Альваро (Хамелюк, 74), Шина (Грисьо, 58)
Обзор матча.
Читайте такжеУПЛ: Рух и Днепр-1 одержали победы в 3-м туре (видео)
Украинская Премьер-лига 3-й тур
- Поединки 3-го тура УПЛ проходят с 6 по 9 августа: где и когда смотреть матчи УПЛ.
- Матч этого тура "Минай" - "Колос" перенесен на более поздний срок в связи с участием клуба из Ковалевки в квалификации Лиги конференций.
- В стартовом матче тура "Металлист 1925" обыграл "Черноморец" благодаря автоголу.
- "Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии", потерпев первое поражение при Роберто Де Дзерби.
- "Динамо" без Мирчи Луческу выиграло у "Зари" в центральном матче тура.