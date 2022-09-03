"Днепр-1" победил "Верес", а "Металлист 1925" - "Ворсклу".

В 3-м туре УПЛ полтавская "Ворскла" встречалась с харьковским "Металлистом 1925". Команда Виктора Скрипника уступила со счетом 2:3. Первые три стартовые матча нового сезона чемпионата Украины полтавский клуб проиграл.

Металлист 1925 - Ворскла - 3:2

Голы: Андрей Борячук 54, 90+2, Владислав Дмитренко 79 – Марлисон 44 (пен.), Руслан Степанюк 83

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Металлист 1925: Мозиль – Капинус (Рудавский, 81), Курило, Безуглый, Жичиков – Мартынюк – Ременюк, Кравченко (Чирук, 70), Габелок, Бычек (Дмитренко, 70) – Борячук

Ворскла: Ризнык – Мельничук (Крупский, 72), Зайков, Челядин, Пердута – Олейник, Толи (А. Кравчук, 67), Скляр – Сефери, Марлисон, Степанюк

В другом поединке тура "Днепр-1" уверенно разобрался с ровенским "Вересом" - 2:0.

Днепр-1 - Верес - 2:0

Голы: Амаш (45+2), Адамюк (47)

Днепр-1: Макс Валеф, Бузанелло (Назаренко, 78), Сваток, Сарапий, Адамюк, Амаш (Когут, 67), Пихаленок (Горбунов, 67), Бабенко, Гуцуляк (Танчик, 55), Громов (Рубчинский, 55), Довбик

Верес: Когут, Гагун, Мельник, Вовченко, Е. Пасич (Квасной, 8), Кльоц, Кучеров (Курко, 76), Дахновский (В. Шарай, 62), Лебеденко (С. Шарай, 62), Г. Пасич, Сергийчук (Шестаков, 46)

В этом туре "Заря" сенсационно обыграла "Динамо" (3:2), а "Шахтер" в меньшинстве одолел "Рух" (1:0).

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