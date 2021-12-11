Команда Леонида Кучука набрала одно очко благодаря пенальти в конце игры.

В Луцке состоялся поединок 18-го тура УПЛ, в котором встречались "Верес" и "Рух". Соперники разошлись миром.

"Верес" после этого противостояния набрал 23 очка и занимает в УПЛ восьмое место. "Рух", у которого 18 очков, идет одиннадцатым.

"Верес" - "Рух" - 1:1

Голы: Панасенко, 62 - Климчук, 82 (с пенальти)

"Верес": Когут, Солдат, Гончаренко, Мирошник, С. Шестаков, Петько, Кучеров, Г. Пасич, Панасенко (Гегедош, 64), Дахновский (Е. Пасич, 64), Сергийчук (Г. Шестаков, 64)

"Рух": Панькив, Роман, Белый, Дидык, Сыч, Сапуга, Федорчук, Бойчук (Мысык, 67), Таллес (Притула, 79), Альваренга (Рунич, 67), Климчук

Видео гола "Вереса"

Видео гола "Руха"

Украинская Премьер-лига: 18-й тур

Автор: Артем Будрин