В Луцке состоялся поединок 18-го тура УПЛ, в котором встречались "Верес" и "Рух". Соперники разошлись миром.
"Верес" после этого противостояния набрал 23 очка и занимает в УПЛ восьмое место. "Рух", у которого 18 очков, идет одиннадцатым.
"Верес" - "Рух" - 1:1
Голы: Панасенко, 62 - Климчук, 82 (с пенальти)
"Верес": Когут, Солдат, Гончаренко, Мирошник, С. Шестаков, Петько, Кучеров, Г. Пасич, Панасенко (Гегедош, 64), Дахновский (Е. Пасич, 64), Сергийчук (Г. Шестаков, 64)
"Рух": Панькив, Роман, Белый, Дидык, Сыч, Сапуга, Федорчук, Бойчук (Мысык, 67), Таллес (Притула, 79), Альваренга (Рунич, 67), Климчук
Видео гола "Вереса"
Видео гола "Руха"
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