УПЛ: Рух обыграл главного аутсайдера турнира (видео)

Состоялся стартовый матч 10-го тура чемпионата Украины.

В первом матче 10-го тура УПЛ "Мариуполь" принимал "Рух". Матч завершился победой гостей. "Рух" реализовал свои моменты и одержал заслуженную победу. Для "Мариуполя" это третье поражение подряд. После этой игры "Рух" набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в таблице УПЛ. "Мариуполь" (4 очка) остается последним. "Мариуполь" - "Рух" - 0:2 Голы: Таллес, 25, Климчук, 37 Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 9-го тура, таблица "Мариуполь": Кудрик, Меличенко (Драмбаев, 74), Мампасси (Босанчыч, 71), Удод, Стасюк, Чех, Очеретько (Никитишин, 81), Спировски (Хромей, 46), Топалов, Свитюха (Шостак, 46), Кулаков "Рух": Панькив, Мартынюк, Стаменкович, Мартынюк, Мысык, Карасюк (Кухарук, 75), Рунич (Бойчук, 65), Таллес (Притула, 64), Федорчук, Климчук, Кондраков (Борячук, 58) Предупреждения: Удод, Меличенко, Мампасси, Стасюк, Шостак - Климчук, Стаменкович Видео голов Украинская Премьер-лига: 10-й тур 10-й тур чемпионата Украины проходит с 1 по 3 октября: где и когда смотреть матчи.

В рамках этого тура 3 октября встретятся лидеры УПЛ - "Динамо" будет принимать "Шахтер". Автор: Антон Дударь

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