Рух выиграл со счетом 2:0 / фото ФК Мариуполь

В первом матче 10-го тура УПЛ "Мариуполь" принимал "Рух". Матч завершился победой гостей.

"Рух" реализовал свои моменты и одержал заслуженную победу.

Для "Мариуполя" это третье поражение подряд.

После этой игры "Рух" набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в таблице УПЛ. "Мариуполь" (4 очка) остается последним.

"Мариуполь" - "Рух" - 0:2

Голы: Таллес, 25, Климчук, 37

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"Мариуполь": Кудрик, Меличенко (Драмбаев, 74), Мампасси (Босанчыч, 71), Удод, Стасюк, Чех, Очеретько (Никитишин, 81), Спировски (Хромей, 46), Топалов, Свитюха (Шостак, 46), Кулаков

"Рух": Панькив, Мартынюк, Стаменкович, Мартынюк, Мысык, Карасюк (Кухарук, 75), Рунич (Бойчук, 65), Таллес (Притула, 64), Федорчук, Климчук, Кондраков (Борячук, 58)

Предупреждения: Удод, Меличенко, Мампасси, Стасюк, Шостак - Климчук, Стаменкович

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Автор: Антон Дударь