В воскресенье, 10 декабря, состоялся поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Рух".
Игра проходила на стадионе "Ворскла" в Полтаве и завершилась вничью.
Футболисты "Руха" вышли вперед в первом тайме, автором гола стал Василий Рунич. Нападающий забил на 24-й минуте после передачи Евгения Пастуха.
В концовке игры "Ворскле" удалось спастись от поражения - гол с передачи Ильи Крупского забил Руслан Степанюк.
"Ворскла" - "Рух" - 1:1
Гол: Степанюк, 83 - Рунич, 24
"Рух" набрал 26 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Ворскла" с 23 очками идет на седьмой позиции.
В следующем туре чемпионата Украины полтавская "Ворскла" встретится с луганской "Зарей", а львовский "Рух" сыграет против житомирского "Полесья".