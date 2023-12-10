Гол Руслана Степанюка спас "Ворсклу" от поражения в игре с "Рухом".

В воскресенье, 10 декабря, состоялся поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Рух".

Игра проходила на стадионе "Ворскла" в Полтаве и завершилась вничью.

Футболисты "Руха" вышли вперед в первом тайме, автором гола стал Василий Рунич. Нападающий забил на 24-й минуте после передачи Евгения Пастуха.

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В концовке игры "Ворскле" удалось спастись от поражения - гол с передачи Ильи Крупского забил Руслан Степанюк.

"Ворскла" - "Рух" - 1:1

Гол: Степанюк, 83 - Рунич, 24

"Рух" набрал 26 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Ворскла" с 23 очками идет на седьмой позиции.

В следующем туре чемпионата Украины полтавская "Ворскла" встретится с луганской "Зарей", а львовский "Рух" сыграет против житомирского "Полесья".

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