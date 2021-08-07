Состоялось еще два матча Украинской Премьер-лиги.

В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Рух" принимал "Верес", а "Днепр-1" встречался с "Мариуполем".

"Рух" одержал победу в первом матче под руководством Леонида Кучука.

Львовский клуб набрал первые 3 очка в сезоне. У "Вереса" в активе 1 очко после трех туров.

"Рух" - "Верес" - 2:1

Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 - Шестаков, 39

"Рух": Панькив, Гагун, Белый, Дидык (Карасюк, 52), Мысык, Мартынюк, Бойчук (Кузык, 64), Ориховский (Кухарук, 74), Федорчук, Климчук, Борячук (Кондраков, 73)

"Верес": Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Дахновский (Е. Пасич, 61), Клец (Полюлях, 62), Кучеров (Панасенко, 77), Г. Пасич, Гегедош (Гечев, 77), Шестаков (Сергийчук, 46)

Предупреждения: Белый, Федорчук - Г. Пасич, Махнев, Немчанинов

Видеообзор матча

"Днепр-1" одержал домашнюю победу над "Мариуполем".

Днепряне набрали 7 очков после трех туров и как минимум до 8 августа возглавили таблицу УПЛ. У "Мариуполя" - 1 очко.

"Днепр-1" - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Довбик, 15, Назаренко, 30 - Вьюнник, 78

"Днепр-1": Паст, Сваток, Дубинчак, Адамюк, Кравченко, Ди Франко (Игнатенко, 66), Джурасек, Чуже, Пихаленок (Когут, 72), Назаренко (Русин, 72), Довбик (Ярмолюк, 90)

"Мариуполь": Кудрик, Мампасси, Стасюк, Чоботенко, Петерман (Клименко, 63), Топалов (Микитишин, 67), Шостак, Горбунов (Вьюнник, 63), Плакса (Хромей, 46), Микицей (Драмбаев, 46), Кулаков

Предупреждения: Драмбаев, Мампасси, Кравченко

Удаление: Драмбаев

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Автор: Антон Дударь