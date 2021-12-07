Награды достались представителям "Динамо" и "Колоса".

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока и лучшего тренера по итогам 17-го тура первенства.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Лучшим тренером 17-го тура УПЛ был признан наставник "Колоса" Ярослав Вишняк. Его команда в матче 17-го тура чемпионата Украины на выезде обыграла "Металлиста 1925" (1:0).

Наставник "Колоса" получил средний балл 4,6 из 5 возможных.

Лучшим футболистом по итогам 17-го тура украинской Премьер-лиги стал атакующий полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич.

28-летний словенец заслужил данную награду благодаря дублю, который он оформил в гостевом поединке против "Вереса" и помог своей команде одержать разгромную победу (3:0).

Отметим, что в голосовании среди экспертов Вербич опередил Алексея Кащука из "Мариуполя", Михаила Мудрика из донецкого "Шахтера" и Дмитрия Ризныка из полтавской "Ворсклы".

"Динамо" и "Шахтер" одержали разгромные победы и имеют равное количество очков после 17 туров (44), но "горняки" впереди за счет лучшей разницы мячей.

Тройку лидеров замыкает "Днепр-1", у которого 37 очков.

Аутсайдерами турнира являются "Ингулец" (10 очков после 16 матчей), "Минай" (10 очков после 17 матчей) и "Мариуполь" (8 очков после 17 матчей).

Гонку бомбардиров возглавляет Артем Довбик, который забил 13 мячей.

Автор: Владимир Медяник