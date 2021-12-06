Артем Довбик забил свой очередной гол в рамках чемпионата Украины.

В понедельник, 6 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" встречался с "Черноморцем". Игра проходила на стадионе "Черноморец" в Одессе.

Первыми счет в игре открыли одесситы. На 12-й минуте встречи головой мяч в ворота гостей отправил Исаенко. Преимущество "моряков" держалось недолго. Уже на 20-й минуте поединка Пихаленок красивым ударом сравнял счет на табло.

Вперед "Днепр-1" вывел лучший бомбардир нынешнего сезона УПЛ Артем Довбык, который успешно реализовал пенальти на 64-й минуте матча. Точку в игре поставил Игнатенко, забивший на 71-й минуте.

Победа в этой игре позволила "Днепру-1" вернуть себе третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе подопечных Йовичевича 37 набранных очков.

"Днепр-1" - "Черноморец" - 3:1

Голы: Пихаленок, 19, Довбик, 64 (пен.), Игнатенко, 71 - Исаенко, 12

"Днепр-1": Кожокару, Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко, Джурасек (Чуже, 90+1), Гуцуляк, Назаренко (Ди Франко, 55), Довбик.

"Черноморец": Кучерук, Путря (Вантух, 72), Биловар, Дубко, Кузык, Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе (Кадири, 72), Авагимян (Брагару, 82), Исаенко (Бугай, 80), Ванат (Тлумак, 80).

Предупреждения: Нельсон, Назаренко – Авагимян, Вачиберадзе, Цитаишвили, Путря, Кадири.

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Украинская Премьер-лига: 17-й тур

Поединки 17-го тура УПЛ проходили с 3 по 6 декабря.

"Шахтер" в первом матче тура одержал разгромную победу над "Львовом".

"Динамо" разгромило "Верес" на выезде в матче 17-го тура УПЛ, дублем отличился Вербич.

"Ворскла" и "Рух" расписали мировую во Львове.

"Колос" на выезде обыграл "Металлист 1925".

"Заря" одолела "Ингулец".

"Александрия" со счетом 3:0 обыграла "Минай", а "Десна" и "Мариуполь" сыграли вничью 3:3.

После 17-го тура в активе "Шахтера" и "Динамо" одинаковое количество набранных очков - по 44.

Автор: Владимир Медяник